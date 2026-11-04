Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden kuru fasulyeyi evde pişirirken tanelerin ezilmesi veya kabuklarının ayrılması sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Lokanta usulü, diri ve bütün fasulyeler hazırlamak için ise pişirme suyuna eklenen bir kaşık zeytinyağından ıslatma süresine kadar bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor.

Kuru fasulye pişirirken tencereye eklenen az miktarda zeytinyağı, yemeğin lezzetini destekleyen yöntemlerden biri olarak biliniyor. Pişirme suyuna ilave edilen bir yemek kaşığı zeytinyağı, yemeğin üzerinde ince bir yağ tabakası oluşturuyor.

Ancak fasulyelerin dağılmasını önlemek için yalnızca zeytinyağı kullanmak yeterli olmuyor. Tanelerin bütünlüğünü korumasında pişirme süresi ve sıcaklığın kontrol edilmesi de önem taşıyor.

FASULYELERİ BİR GECE ÖNCEDEN ISLATIN

Kuru fasulyenin pişirme öncesindeki hazırlığı, yemeğin kıvamını doğrudan etkiliyor. Fasulyelerin bir gece önceden bol su içerisinde bekletilmesi, su çekerek daha dengeli yumuşamalarına yardımcı oluyor.

Islatma işleminin ardından bekleme suyu dökülmeli ve fasulyeler temiz suyla durulanmalı. Bu sayede pişirme süresi kısalırken tanelerin içinin ve dışının daha dengeli pişmesi sağlanabiliyor.

PİŞERKEN SÜREKLİ KARIŞTIRMAYIN

Kuru fasulyelerin kabuklarının ayrılmasına ve ezilmesine neden olan alışkanlıklardan biri de pişirme sırasında sık sık karıştırmak. Uzun süre kaynayan fasulyelerin sürekli hareket ettirilmesi, tanelerin fiziksel olarak zarar görmesine yol açabiliyor.

Yemek kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısmak ve fasulyeleri kısık ateşte pişirmek gerekiyor. Karıştırma ihtiyacı olduğunda ise tahta kaşık kullanılmalı ve tanelere baskı uygulanmamalı.

DOMATES VE SALÇAYI BAŞTAN EKLEMEYİN

Kuru fasulye yaparken malzemelerin tencereye hangi aşamada eklendiği de pişirme sonucunu etkiliyor. Domates, salça ve limon gibi asitli malzemeler, fasulyeler henüz sertken eklendiğinde yumuşama sürecini geciktirebiliyor.

Bu nedenle fasulyelerin öncelikle büyük ölçüde yumuşaması beklenmeli, ardından salça ve diğer sos malzemeleri ilave edilmeli. Tuzun da pişirmenin son aşamalarına doğru eklenmesiyle yemeğin lezzet ayarı yapılabilir.