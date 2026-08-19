Fransa’da popüler çevrim içi organik market platformu La Fourche üzerinden satılan "Calabacita" türü organik kuru incirler, insan sağlığını tehdit eden tehlikeli bir mikotoksin (küf zehri) tespiti üzerine ülke genelinde toplatılmaya başlandı.

Hükümete bağlı resmi Rappel Conso platformunda yayımlanan acil kodlu uyarıya göre, 4 Temmuz ile 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tüm Fransa’ya dağıtımı yapılan ürünlerde yüksek düzeyde Okratoksin A belirlendi. Tüketicilerin mutfaklarındaki stokları acilen kontrol etmeleri çağrısında bulunuldu.

TOPLATILAN ÜRÜN BİLGİLERİ

Toplatma kararı, La Fourche web sitesinde markasız olarak 500 gramlık kraft poşetlerde satılan tek bir ürün grubunu kapsıyor. "Figues Calabacita Bio" (Organik Calabacita Kuru İncir) adıyla sunulan bu ürünün GTIN/barkod numarası 3760324844236 olarak belirtilirken, risk taşıyan serilerin parti (lot) numaraları 020726FIGCAL ile 030726FIGCAL, son tüketim tarihi (DLC) ise 02/06/2027 olarak açıklandı.

OKRATOKSİN A NEDİR VE HANGİ RİSKLERİ TAŞIYOR?

Depolama ve kurutma aşamasındaki uygunsuz koşullarda küflerin ürettiği zehirli bir bileşik olan Okratoksin A; gıdanın tadında, kokusunda veya dış görünüşünde herhangi bir bozulmaya yol açmadığı için tüketiciler tarafından fark edilemiyor.

Gıda uzmanları ve tıp doktorları, bu toksinin vücutta birikerek öncelikle böbreklere ciddi zararlar verdiğini (nefrotoksisite) ve uzun vadede kanser riskini artırdığını vurguluyor. Özellikle hamileler, çocuklar ve böbrek rahatsızlığı bulunan bireylerin çok daha büyük risk altında olduğu belirtiliyor.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Söz konusu parti numaralarına sahip incirlere sahip olanların, ürünleri kesinlikle tüketmemeleri, kapalı bir poşet içinde çöpe atmaları veya iade süreci için La Fourche müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri istendi. Ürünü tüketen ve sürekli yorgunluk, karın ağrısı veya idrar yolu sıkıntıları gibi sıra dışı belirtiler gösteren kişilerin ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Çevrim içi platform üzerinden satışa sunulan bu ürünler hakkında, onları satın almış olan tüm tüketicilere yönelik kritik bir uyarı yapıldı. Bu ürünü herhangi bir platformdan veya yöntemle temin etmiş olan Türk tüketicilerin de paket üzerindeki bilgileri kontrol etmeleri istendi.