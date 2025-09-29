Kuru yemiş fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü zorluyor. Misafirliklerin vazgeçilmezi fındık, fıstık, ceviz ve badem artık lüks hâle geldi. Antep fıstığı 1.700 TL, fındık 900 TL, yerli ceviz 1.000 TL, badem 1.100 liraya satılıyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, döviz kuru ve kura bağlı maliyetler ile komisyoncuların fiyatları yükselttiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sevimli, kuru yemiş sektöründe problemler bulunduğunu belirterek “Eskiden vatandaşlar özellikle leblebi, çekirdek, fındık, karışık kuru yemiş alırdı. Fakat kuru yemiş şu anda lüks oldu. Vatandaş evine sadece temel gıda maddelerini alabiliyor. Biz de alamıyoruz. Mesela ben de eskiden misafirliğe giderken elim boş gitmez, yanımda hediye olarak kuru yemiş götürürdüm. Şu anda götüremiyorum. Fiyatların daha da yükselmesini bekliyorum” dedi.

YERLİ ÜRETİCİ TEŞVİK BEKLİYOR

Fiyat istikrarının sağlanması için yapılması gerekenleri dile getiren Sevimli, şöyle konuştu:

"Ülkemize ABD’den ceviz geliyor. Yerli cevizle ithal cevizi karşılaştırdığımızda, yerli cevizimiz daha pahalı. Peki, ülkemizde büyüyen ağacın ürünü nasıl oluyor da ithal üründen daha pahalıya geliyor? Bunun sebebi şu: Yıllar önce bizim ağaçlarımızı kestiler. Biz ceviz ağacından mobilyalar ürettik. Çiftçi de cevizden kazanamayınca mecburen ağaçlarını kesip mobilyacıya verdi. Hâlbuki dışarıdan gelen ceviz bizim cevizimize göre daha yağsız. Ayrıca bizim cevizimiz hem lezzet hem de vitamin bakımından daha zengin. Ama biz bu konuda yabancıya muhtaç kaldık. Kaju da ülkemizde yetişmiyor, dışarıdan almamız gerekiyor. Aynı şekilde ülkemizde yetişen yerli bademin fiyatları hem ithal bademe hem de kajuya göre daha yüksek. Bunun için devletimizin çiftçiye destek vermesi, yerli üretime teşvik etmesi lazım."