İş dünyası genç yaşta gelen ölüm haberiyle sarsıldı. MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Emrullah Gökhan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen program sırasında rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Gökhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 45 yaşındaki iş insanı yaşamını yitirdi.

İŞ DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Gökhan'ın vefatının ardından siyaset ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra sektör kuruluşları ve Gökhan'ın çalışma arkadaşları da başsağlığı mesajları paylaştı.

MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Cemal Özen, Gökhan'ı "çok kıymetli dostum, yol arkadaşım" sözleriyle anarken, samimiyeti, dostluğu ve güzel ahlakıyla çevresinde iz bıraktığını ifade etti.

EMRULLAH GÖKHAN KİMDİR?

1981 yılında Muş'ta dünyaya gelen Emrullah Gökhan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Tarım İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı.

İş hayatında özellikle tohumculuk, sera teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarına yoğunlaşan Gökhan, Tigo Tarım A.Ş. ve Genuma Greentech Biyoteknoloji şirketlerinin yönetiminde görev aldı.

Kariyerinin önemli bir bölümünü sivil toplum faaliyetlerine ayıran Gökhan, 2021-2025 yılları arasında MÜSİAD Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Gökhan, 2025-2027 dönemi için ise kurulun başkanlığına getirildi.

Aynı zamanda Tıbbi Kenevir Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (TİKÜSAD) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TARIMDA GENÇLEŞME VE TEKNOLOJİ VURGUSU YAPIYORDU

Emrullah Gökhan, son yıllarda tarım sektörünün geleceğine ilişkin düzenlenen toplantı, zirve ve söyleşilerde aktif olarak yer alıyordu.

MÜSİAD'ın 2026 yılında Sakarya ve Kastamonu'da gerçekleştirdiği sektör buluşmalarında üreticiler ve tarım işletmeleriyle bir araya gelen Gökhan, ağustos ayında İzmir'de gerçekleştirilen Tarım Ekonomisi ve Teknolojisi Zirvesi çalışmalarında da görev aldı.

Gökhan'ın üzerinde durduğu konuların başında ise gençlerin tarım sektörüne kazandırılması ve üretimde teknolojinin daha etkin kullanılması geliyordu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gençlerle gerçekleştirdiği bir buluşmada çiftçilikte yaş ortalamasının giderek yükseldiğine dikkat çeken Gökhan, tarımın geleceği için sektörün gençleştirilmesi ve teknoloji merkezli dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği de Gökhan'ın çalışmalarında öne çıkardığı başlıklar arasında yer alıyordu.

MEMLEKETİ MUŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Gökhan'ın vefatının ardından birlikte çalıştığı sektör temsilcileri de yaptıkları paylaşımlarda tarım, gıda ve hayvancılık alanındaki çalışmalarını ve sektöre yaptığı katkıları anlattı.

Emrullah Gökhan'ın cenazesinin memleketi Muş'a götürüleceği ve Yeşilce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.