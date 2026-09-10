"Science" dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Çin'de güneş enerjisi yatırımlarının artmasıyla birlikte kuş biyoçeşitliliğinde yaşanan değişimleri ortaya koydu. Nanjing Bilimsel ve Teknolojik Bilgi Üniversitesi'nden Huiming Zhang liderliğindeki ekibin gerçekleştirdiği çalışma, 2014-2023 yılları arasında ülke genelindeki 2.344 ilçeyi kapsadı. Araştırmada kuş gözlem verileri; güneş enerjisine yönelik teşvik politikaları, çevresel faktörler ve sosyo-ekonomik göstergelerle birlikte analiz edildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Çalışmaya göre, güneş enerjisini destekleyen güçlü politikaların uygulandığı bölgelerde yerel kuş çeşitliliği endeksinde ortalama %2,10 oranında bir düşüş kaydedildi. Söz konusu etkilerin özellikle Çin'in ekonomik açıdan daha gelişmiş bölgelerinde ve çöl dışındaki alanlarda yoğunlaştığı; geniş coğrafi dağılıma sahip kuş türlerinin bu durumdan daha fazla etkilendiği bildirildi.

ANA ETKEN ARAZİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİM

Araştırmacılar, tür sayısındaki azalmanın doğrudan güneş panellerinin varlığından ziyade, arazi kullanımında meydana gelen değişimlerden kaynaklandığını belirtti. Tarım arazilerinin ve ekolojik çeşitliliğe sahip otlakların sanayi ve kentleşme niteliği taşıyan tesislere dönüştürülmesiyle birlikte bitki çeşitliliğinin azaldığı, bunun da kuşların beslenme ve üreme alanlarını kaybetmesine yol açtığı aktarıldı.

UYDU VERİLERİ VE GERÇEKLER ARASINDA FARK OLDU

Araştırmada dikkat çekilen bir diğer bulgu ise uydu verileri ile saha gerçekleri arasındaki fark oldu. Yaprak alanı indeksi üzerinden yapılan uydu analizlerinde santral alanlarının zaman zaman daha yeşil göründüğü ancak bu durumun saha düzeyindeki ekosistem kayıplarını örtebildiği ifade edildi.

ENERJİ MALİYETLERİ EKSİK HESAPLANABİLİR

Çalışmanın eş yazarlarından Kai Wu, iklim ve enerji araştırmalarında şeffaf veri kullanımının önemine değindi. Pekin Üniversitesi'nden ekonomist Yuanning Liang ise aynı sayıda yer alan değerlendirmesinde, kuş çeşitliliğindeki değişimlerin ekosistem hizmetleri ve koruma değerleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırma ekibi, doğa koruma faktörünün kamu politikalarına dahil edilmemesi halinde, enerji yatırımlarının toplumsal ve çevresel maliyetlerinin eksik hesaplanabileceğine dikkat çekti.