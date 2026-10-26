Türkiye'nin gündemini sarsan fon skandalına kamuoyundan tepkiler yükselirken, İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu da tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

İYİ Parti Sözcüsü, 5 Ekim 2026'da düzenlediği basın toplantısında, fon skandalına ilişkin konuşurken, "Bu AK Parti'nin yol açtığı ve dibine kadar bulaştığı yolsuzluktur. Bu yolsuzluğun ve hırsızlığın üzeri kapatılıyor. Bu yolsuzluğun hesabının sorulması gerekiyor. Sadece bu yapılanların hesabı sorulsun diyoruz. Bir tarafta bu rezilliği de Türkiye'deki milyonlar görüyor. Kaç gün geçti hiçbir hareket yok" ifadelerini kullandı.

AKP'DEN İLK DAVA

Kavuncu'nun bu ifadelerine AKP kanadından dava ile karşılık geldi. AKP, Kavuncu'ya 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Kavuncu'nun AKP'yi yolsuzluk yapmakla itham ettiği ve kasıtlı olarak fon skandalıyla bağdaştırdığı iddia edildi. Böylece AKP'den İYİ Parti'den birine ilk kez dava açılmış oldu.

Kavuncu'nun hakkında açılan davaya ilişkin bugün saat 11.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.