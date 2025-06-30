Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, ertelenen CHP kurultayı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Çetin, yerel seçimlerde birinci parti olan CHP’nin ilk kez iktidara bu kadar yakın olduğunu söyledi.

"İlk defa iktidara gelmek üzereyken herkes bekliyor" diyen Çetin, toplumun CHP’den büyük bir umut ve değişim beklentisi içinde olduğunu dile getirdi. Çetin, "Emeklilerden işçilere, yoksulluk çekenlerden gençlere kadar herkes değişim istiyor. Hepimizin genel başkanın etrafında toplanması ve birlik içinde olması lazım. Yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduk ve gelecek olan desteklerle iktidara geleceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİ BİRLİK ŞART"

Parti içi birliğin önemine vurgu yapan Çetin, "Bu birlik sağlanmazsa iktidardaki partilere dolaylı destek verilmiş olur. İlk defa bir iktidar yolu göründü ve ben en kısa zamanda yapılacak seçimde birinci parti olacağımıza inanıyorum" dedi.

"BEN GELECEĞİM BIRAKTIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM DİYOR"

Gazetecilerin, "Özgür Özel’e destek verdiniz, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme fırsatınız oldu mu?" sorusuna Çetin, "Hayır, olmadı. Çünkü kendisi ‘Ben geleceğim, bıraktığım yerden devam edeceğim’ diyor. Bu yaklaşımın fayda sağlayacağını düşünmüyorum, bu yüzden görüşmedim" yanıtını verdi.