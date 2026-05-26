CHP’de genel merkeze yönelik polis müdahalesi sonrası tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, yaşananların “kendi hatalarından kaynaklanmadığını” savunurken, polisle partiye girme niyetlerinin olmadığını öne sürdü.

Pazar günü genel merkez önüne giden milletvekilleri, Özgür Özel yönetiminin “Saat 12.00’de kurultay tarihini görüşecektik ancak baskın oldu” açıklamasına karşı çıkarak, sabah saatlerinde görüşmek üzere randevulaştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu kanadındaki vekiller, “Oraya gittiğimizde sadece milletvekillerinin içeri alınmasını istedik ancak bu talebimiz karşılık bulmadı. CHP, CHP’lileri binaya almadı” ifadelerini kullandı.

‘KEMAL BEY ÜZGÜN’

Partiye polisle girme amacı taşımadıklarını belirten vekiller, kendilerine yönelik “kriminal tiplerle baskına geldiler” suçlamalarını da reddetti.

Polisin güvenlik amacıyla çağrıldığını savunan Kılıçdaroğlu cephesi, bina içinde büyük tahribat yaşandığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun olaylarla ilgili değerlendirmesi ise yakın çevresi tarafından, “Kemal Bey yaşananlardan dolayı çok üzgün. Hem CHP’lilerin partiye alınmamasından hem de polis eşliğinde boşaltılan binanın harabeye dönmesinden rahatsız” sözleriyle aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki cumartesi günü genel merkeze geleceği belirtilirken, parti yönetiminde olağan işleyişin sürdürüleceği ifade edildi.

Kurultay tartışmalarına ilişkin ise tedbir kararı işaret edildi. Kılıçdaroğlu kanadı, mevcut hukuki süreç tamamlanmadan kurultaya gidilemeyeceğini savunarak, “Yasal süreçlerin sona ermesinin ardından kurultay süreci başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarda, adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına karışan isimler için disiplin sürecinin işletileceği mesajı da verildi. Kılıçdaroğlu cephesi, “Partimize yakışmayan davranışlarda bulunan ve suça bulaştığı netleşen kişilerle yollar ayrılır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun 30 Haziran’da CHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacağı belirtildi. Ayrıca mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi’nin de 1 Haziran’da toplanmasının beklendiği kaydedildi.