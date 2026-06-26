CHP’de 830 delegenin kurultay ile ilgili imzasının akıbeti bugün belli olacak. 10 günlük süre dolacak ve Genel Merkez kurultayı toplama kararı almazsa Özgür Özel ekibi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuracak.

’ÇAĞRI HEYETİ’

İmzaların ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar Genel Merkez kaynaklarından “Kurultayı tedbir kararı nedeniyle toplayamayız” yanıtından başka bir yorum gelmedi. Özel ve ekibi imzaların kabul edilmemesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vuracağını açıklamıştı. 15 günde karar çıkacak. Mahkemeden ‘çağrı heyeti’ atanarak partinin en kısa sürede kurultaya götürülmesi talep edilecek.

Butlan dosyası ise İstinaf Mahkemesi’nde beklemeye devam ediyor. Yargıya yönelik tüm itirazlar bu tarihe kadar tamamlanacak ve sonrasında yeni parti için yol haritası çizilecek. Baskın seçim ihtimaline karşın da iki parti ile; Anadolu Birliği Partisi ve Demokrat Parti ile görüşüldüğü kaydedildi. Yeni bir parti kurulması durumunda ise ‘dar kadro’ geçiş yapılması ve parti içinde kalan isimlerle mücadelenin devam etmesinin de gündemde olduğu belirtildi.