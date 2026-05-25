CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin 80 kişilik Parti Meclisi’ni (PM) CHP Genel Merkezi’nde toplantıya çağırdı. Saat 15.40’ta başlayan PM toplantısı 5,5 saat sürdü, Özel ve yönetiminin, mutlak butlana karşı nasıl bir yol haritası izleyeceği masaya yatırıldı.

KURULTAY OLMALI

CHP kurmayları, “Milletvekillerini etkileyen bir karar değil bu ama PM’nin seçildiği kurultay iptal oldu. Bu yüzden toplantının vurgusu dayanışma ve mücadeleydi. Biz bir haksızlığa uğradık. Bunun için her platformda sesimizi duyuracak ve çalışacağız” ifadelerini kullandı. CHP’nin 2 milyon üyesinin neredeyse tamamının “Kurultaysız parti yönetilmez” fikrinde olduğunu savunan kurmaylar, “Bundan önce hangi kurultayın delegelerini sayıyorlarsa saysınlar ama seçim olmadan olmaz” dedi.

TÜZÜK AÇIK

Delege iradesi alınmadan Genel Başkanlık koltuğuna oturmanın bir gerçekliği olmadığını belirten kurmaylar şunları söyledi: “Tüzükte açık hüküm var. Seçimli olağanüstü kongre için delegelerin yarısından bir fazlasının imzası gerekir. Şunu ilan edelim: Bayram sonrası ilk pazartesiye kadar ‘Şu tarihte kurultay var’ diye bir açıklama olmaz, bunun gereği yapılmazsa o pazartesi imza toplamaya başlarız. Yeterli sayının çok üstünde de imza toplarız. Yeter ki kimse bazı gerekçelerin arkasına sığınıp sandıktan kaçmasın. Partinin bölünmemesi lazım. İktidarın hedefi, CHP’yi bölmek.”