CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için verilen 833 imza için 10 günlük süre doldu. Genel Merkezden kurultayı toplama yönünde bir adım gelmedi. CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi en kısa sürede mahkemeye başvuruda bulunarak kurultayı acilen toplayacak bir çağrı heyeti atanmasını talep edecek.

Yeni parti konusunda ise CHP kurultayı için tüm seçenekler tükenirse düğmeye basılacak. CHP’de bugün Özgür Özel Grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Merkezde MYK’yı toplayacak. Özel, “Vatandaş ile sokak buluşması’’ programlarını da sürdürecek.

YENİ PARTİ

Genel Merkezin olağanüstü kurultayı toplama yönünde adım atmaması üzerine Özel ve ekibi “Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama yeni parti dahil tüm seçenekler masada” yorumu yaptı. İlk olarak olağanüstü kurultay talebi ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulacak ve kurultay için çağrı heyeti atanması istenecek. Mahkemenin vereceği karara göre de yol haritası şekillenecek.

Öte yandan 20 Temmuz itibariyle adli tatil başlaması CHP’deki hukuk mücadelesini kesintiye uğratacak. Kurultayın toplanacağı umudu ortadan kalkarsa yeni parti için adım atılacak. B planı olarak da seçime girme yeterliliği olan bir parti çatısı altında toplanma gündeme gelecek. Genel Merkezin kurultayı toplamaması ve disiplin sürecini devam ettirmesi, yeni parti kurma olasılığını güçlendiriyor.

EMİR: “BİR ÇOK SEÇENEK VAR”

Grup Başkanvekili Murat Emir yaptığı açıklamada “İktidarın CHP’yi bölme planı milletten döndü, tuzla buz oldu. Yeni parti konusunda bilgi kirliliğinin içinden geçiyoruz. Partimize sahip çıkmak, kirli anlayışa teslim etmemek ve sarayın CHP’si yapmamakta kararlıyız, elbette ki bir çok seçenek de var, zamanı geldiğinde paylaşacağız” dedi.