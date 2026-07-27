CHP'de 91 milletvekilinin partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından boşalan Grup Başkanlığı için yapılan seçim, parti içindeki yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesinin ardından gerçekleştirilen ilk parti içi seçimde, adaylardan Gürsel Erol, oylamaya müdahale edildiği iddiasıyla yarıştan çekildi. İLK TURDA ÖNDEYDİ, "MÜDAHALE" İDDİASIYLA ÇEKİLDİ 39 milletvekilinin katıldığı Grup Başkanlığı seçiminde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Faik Öztrak yarıştı. İlk tur oylamasında rakibi Faik Öztrak'ın önünde yer alan Erol, ilerleyen turlarda seçime müdahale edildiğini öne sürerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Erol'un yarıştan çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine gelmesinin ardından yapılan ilk parti içi seçimin de tartışmaların odağına yerleşmesine neden oldu. Seçimde dile getirilen müdahale iddiaları, CHP'de parti içi demokrasi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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