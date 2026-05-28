CHP’de krizi kurultay çözecek. Taraflar ilk kozlarını 1 Haziran günü Parti Meclisi’nde paylaşacak. Özgür Özel’e yakın ekipte yer alan PM üyeleri Umut Akdoğan, Gamze Taşcıer, Zeynel Emre, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yunus Emre gibi isimler PM toplantısında Kılıçdaroğlu’na “Kurultayı bir an önce toplayın” çağrısı yapacak. 60 kişilik PM’de halen 57 isim var. İstifalar, belediye başkanı seçilenler ve vefatlar nedeniyle PM listesi azaldı.

HEMEN İSTEYENLER

Kılıçdaroğlu kurultay talebini gündeme almayıp PM’den karar çıkmazsa, Özel ekibi delegeden imza toplamaya başlayacak. Bu arada 1 Haziran PM toplantısının, ileri bir tarihe ertelenmesi ihtimali de doğdu. Tüm bu hesaplar yapılırken Kılıçdaroğlu’ndan yargı süreci bitmeden kurultayın toplanamayacağı açıklaması geldi.

CHP’nin Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran’da genel merkezde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler arasında da kurultayın kısa sürede yapılması gerektiğini savunanlar da var. PM üyelerinin talepleri şöyle:

Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Aslan, Erbil Aydın, Aysu Bankoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Ali Rıza Erbay, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Nejdet Saraç, Selin Sayek Böke, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek, Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu ekibinden, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Semra Dinçer.

6-7 AY SONRA DİYENLER

Gamze Akkuş İlgezdi, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Başrış Çelik, Deniz Demir, Adnan Demirci, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu, Turan Aydoğan, Faik Öztrak, Rıfat Nalbantoğlu, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Hakkı Suha Okay.

KARARSIZLAR

Ayşe Eser Danışoğlu, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Hüseyin Yaşar.

CHP Genel Merkezi’ne polis baskını sonrası tavır değişti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun butlan kararının çıkmasından önce paylaştığı “arınma” videosuna destek veren Semra Dinçer, Gürsel Erol, Ali Öztunç, genel merkeze polis müdahalesi sonrasında ortak metin yayınlayarak “en kısa zamanda kurultay” çağrısı yaptı.

‘ARINMA’DAN SONRA

Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaşan Mehmet Akif Hamzaçebi ve Neslihan Hancıoğlu’nun ise kurultay sürecini uzatmama tavrı alabileceği öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden PM üyeleri Oğuz Kaan Salıcı, Ali Öztunç ve Gürsel Erol da kurultayın acil toplanmasını istiyor. Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Cemal Canpolat, Deniz Demir gibi Kılıçdaroğlu yanlıları ise kurultayın 6-7 ay sonra yapılmasını savunuyor.

BU İSİMLER OLMAYACAK

Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları nedeniyle 60 kişilik PM listesinde yer alamayacak. Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği görevleri nedeniyle PM’de bulunamayacağı ifade edildi. Ayrıca Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir de mevcut görevleri sebebiyle listede yer almayacak.