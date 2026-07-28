21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, tüm taleplere rağmen olağanüstü kurultay yolunu kapatmış ve 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasına neden olmuştu.



CHP'deki milletvekili sayısı 44'e düşerken, istifalarla birlikte parti içinde boşalan kritik pozisyonlar için pazar günü yeni bir seçim yapıldı.



KILIÇDAROĞLU SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİ



39 milletvekilinin katıldığı CHP'nin TBMM Grup Başkanının belirleneceği seçimlerde Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yarışırken, ilk tur oylamasını Erol önde kapattı.





Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu, ilk tur oylamasının ardından Faik Öztrak'ın yarıştan çekilmek istediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü öne sürdü. Bugüne kadar CHP'de yapılan başkanlık seçimlerinin tamamında ilk turu önde götüren adayın geri kalan turlarda oyunu artırarak seçimi kazandığını hatırlatan Terkoğlu, çekilmek isteyen Öztrak'a Kılıçdaroğlu tarafından müdahale edildiğini söyledi.



Gürsel Erol'un ekibinin iddiasına göre bu aşamada Öztrak'a çekilmemesini söyleyen ve bazı milletvekilleri ile görüşerek seçimin kaderini değiştiren Kılıçdaroğlu, CHP içindeki 'üçüncü yolcular' tarafından tepkiyle karşılandı. Milletvekillerinin iradesine müdahale edildiği gerekçesiyle Erol'a oy veren çok sayıda milletvekili, üçüncü tur oylamasında salonu terk etti ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemedi.





KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BİLDİRİ YAYINLAYACAKLAR



Erol, YENİ Parti'ye gitmeyerek CHP'de kalmalarının nedeni olarak 'kurumsal kimliğe bağlılığı' gösterirken, bu durumun Kılıçdaroğlu ve kurmayları tarafından yanlış yorumlanmaması gerektiğine dikkat çekti.



Parti içinde alınan keyfi kararlara "CHP kimsenin babasının malı değildir" sözleriyle yanıt veren Erol, şu anda CHP içerisinde 17 milletvekili ile birlikte muhalif kanatta yer alacaklarını ve bir an önce kurultay yapılması gerektiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini öne sürdü.



Parti içinde muhalefet kanadında yer alacak milletvekillerinin, ilerleyen günlerde Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.









