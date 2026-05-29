Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin almış olduğu 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Valiliğe verdiği dilekçenin ardından polis zoruyla boşalttığı CHP Genel Merkezde yarın kalabalığa seslenecek.



Çarşamba sabahı basın mensupları ile bayramlaşmak için bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in kurultay çağrısı için "Yargıtay süreci bitmeden kurultay yapılmaz" yanıtını vermiş, bir basın mensubunun "Kurultayda aday olacak mısınız?" sorusuna ise kaçamak yanıt vererek "Kurultay olsun hele bir, Allah kerim' demişti.





SEÇİM ÇALIŞMASI GİBİ AFİŞ BASTIRDI



Kılıçdaroğlu ekibi, cumartesi günü saat 14.00'de CHP Genel Merkezinin bahçesinde yapılacak konuşmayı bir mitinge çevirmek için girişimlerde bulunurken, Kılıçdaroğlu'nu öven binlerce afiş bastırdı.



Hazırlanan iki farklı tasarımın birinde "Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet" ifadeleri bulunurken, bir diğer afişte ise Kılıçdaroğlu için "Yalnız değilsin, seninleyiz Kahraman Kemal" yazısı yer aldı.







