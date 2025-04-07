21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapan CHP'de, topladığı 92 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini iddia eden eski Milletvekili Berhan Şimşek aday olmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Şimşek, "Ben Kemal Bey’e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim." dedi.

CHP, "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı dün gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekilirken Berhan Şimşek ise imza yeter sayısına ulaştığını ancak geç teslim ettiği için adaylığının kabul edilmediğini söyledi.

HaberTürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Şimşek, "5 dakika yüzünden başvurumu almadılar. Ben 4 saat uykuyla duruyorum, sabah 4’e kadar konuşmamı yazdım. 92 imza topladım, her şey hazırdı. Ancak kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezine girmek bir mesele. Hadi ben girdim, delegelerin bir kısmı giremedi, çok vakit kaybedildi. Divana gittim, dedim ki ‘bakın geçen kurultayda bu tip gecikmeler olmuştu, dört saat gecikmeyle bile isim aldınız, bunlar yaşanabilir’ dikkate almadılar. Usul üzerine konuşma yapmak istediğimi söyledim, beni dinlemediler" dedi.

NEDEN SON DAKİKA ADAY OLDU?

Şimşek, "Ben Kemal Bey’e destek vermek için gelmiştim. Kemal Bey aday değilim deyince arkadaşlar hadi o zaman sen aday ol dediler, öyle apar topar aday olmaya karar verdim. Kemal Bey varken benim çıkmam benim adabıma uymazdı, o çıkmayınca karar verdim” ifadesini kullandı.