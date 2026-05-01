atv ekranlarında çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan ve ikinci sezonu merakla beklenen yapımın ekran yolculuğunun sona ereceği öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT GİTTİ, MERT YAZICIOĞLU GELDİ

Kuruluş Osman adıyla geçen sezonlarda reyting rekorları kıran dizinin başrolünü Burak Özçivit üstleniyordu. Özçivit'in diziden olaylı ayrılığı sonrası Mert Yazıcıoğlu başrol olmuştu. Dizinin adında değişikliğe gidilmişti.

ÖMRÜ ÇOK KISA SÜRDÜ

Kuruluş Orhan’ın yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken, Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat veriyordu. Kulis bilgilerine göre dizinin, yeni bir değişiklik olmaması halinde 26. bölümde final yapacağı konuşuluyor.

FİNAL HAKKINDA KONUŞTU

Final kararının ardından konuşan Mert Yazıcıoğlu ise sürece dair, “Çok parametresi var bu işlerin, kısmet diyelim. Tek bir şeye bağlı olarak sonuçlanmıyor. Böyle uygun görülmüş. Hepsiyle çalışmak ayrı ayrı güzeldi, hepsinin katkısı var. Güzel bir 26 bölüm geçirdik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film’in yeni sezon planlamasında, Taylan Biraderler’in yöneteceği “Aşk ve Taht” isimli yeni bir dönem dizisine yer verileceği iddia edildi.