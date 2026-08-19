Kuruluş Orhan dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, tatil dönüşü yaptığı imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı. Yaz tatilini sevgilisiyle birlikte yurt dışında geçiren oyuncu, dönüşte saç ve sakallarını kestirerek daha önceki görünümüne yakın bir tarzı tercih etti.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sakallarını kesen ve saç stilini değiştiren Mert Yazıcıoğlu'nun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun yeni görünümünü gören bazı takipçileri, eski imajına döndüğünü ve daha genç göründüğünü belirtti.

Yazıcıoğlu'nun yeni haline “Gençleşmiş”, “Eski haline dönmüş” ve “Hala çok yakışıklı” şeklinde yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise yeni imajı beğenmedi.

HAYRANLARI KARARSIZ KALDI

Ünlü oyuncunun özellikle sakallarını tamamen kesmesi görünümündeki değişimi daha belirgin hale getirdi. Kimi takipçileri Yazıcıoğlu'nun sakalsız halini daha çok beğenirken, kimileri ise önceki imajının oyuncuya daha fazla yakıştığını savundu.

Oyuncunun yeni görünümüyle ilgili yapılan yorumlar, sosyal medyada kısa sürede iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.