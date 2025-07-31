Daha önce 'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar', 'Baba Ocağı' gibi yapımlarda yer alan Burak Özçivit, birkaç yıldır 'Kuruluş Osman' adlı dizide başrol oynuyordu.

Dizide 'Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit projeye veda etti. Özçivit'in 4 milyon TL istediği ve çıkan anlaşmazlık sebebiyle kadrodan ayrıldığı iddia edildi.

Burak Özçivit'in 'Kuruluş Osman'dan ayrılmasının ardından dizinin yapım şirketi Bozdağ Film, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kızıl Goncalar'da 'Cüneyd' rolüyle geçen sezona damga vuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil olduğunu duyurdu.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!"

Açıklamada, oyuncunun dizide 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey' karakterine hayat vereceği belirtilerek, Türkçe ve İngilizce olarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni dönem başlıyor! 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Mert Yazıcıoğlu'nun kadrosuya dahil olması hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Öte yandan yedinci sezonunun senaryosu yazılan dizide Cihan Ünal da Burak Özçivit'in hayat verdiği 'Osman Bey'in yaşlılık yıllarına hayat verecek.