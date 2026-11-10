Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında eski COP başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Kurum, Türkiye'de barışçıl protesto yapanların tutuklanmasına ilişkin soruya, "Dolayısıyla barışçıl bir gösteride Türkiye'de tutuklama olmaz. Olmadığını da açıkçası biz net bir şekilde biliyoruz" yanıtını verdi.

Gösteriler konusunda COP nezdinde tüm ülkelere teminat verdiklerini söyleyen Kurum, katılımcıların güvenliğinden ve huzurundan sorumlu olduklarını belirtti. Barışçıl gösterilere ilişkin başvuruların Valilik koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını, bu başvurular çerçevesinde her bireyin gösteri yapabilecek durumda olduğunu ifade etti.

"KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY YAPTIRAMAZSINIZ"

ABD federal hükümetinin konferansta bulunmamasına ve iklim hedeflerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, COP sürecinin gönüllülük ve uzlaşı temelinde yürütüldüğünü söyledi. Kurum, "Kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız" diyerek 196 ülkenin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önceliklerini değerlendireceklerini belirtti.

ABD'nin özel sektörünün ve sivil toplum örgütlerinin zirvede bulunduğunu ifade eden Kurum, konferansta 100 bin katılımcı olduğunu, 102 lider ve 330 bakanı ağırlayacaklarını söyledi. İklim dönüşümünü gerçekleştirmeyen ülkelerin üretim, istihdam ve ticarette geri kalacağını savundu.

ELEKTRİKTE 2035 İÇİN YÜZDE 35 HEDEFİ

Kurum, COP31 gündeminde ulaşım, binalar ve sanayide elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının yer aldığını anlattı. Elektriğin dünyadaki nihai enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 23 olan payını 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl mart-ağustos döneminde yakıt ithal eden ülkelerin yaklaşık 330 milyar dolar ilave maliyetle karşılaştığını söyleyen Kurum, ucuzlayan elektrik teknolojilerinin ithal yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlığı azaltabileceğini ifade etti.

Kurum, açıklanan hedeflerin tamamının hayata geçirilmesi halinde 2035'e kadar bugünkü emisyonlarda yüzde 30 civarında azalma sağlanabileceğini söyledi. Türkiye'nin de 2040'a kadar enerji bağımsızlığını sağlayacak yatırımları hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

"1,5 DERECE HEDEFİNDEN ASLA VAZGEÇEMEYİZ"

İklim riskleri ile küresel krizlerin birbirini ağırlaştırdığını belirten Kurum, Dünya Gıda Programı'nın güçlü El Nino'nun yaklaşık 50 milyon kişiyi daha şiddetli açlığa sürükleyebileceği uyarısını aktardı.

Sıcaklık artışında 1,5 derece eşiğinin kısa süreli aşılmasının bile geri döndürülemeyecek kayıp ve hasarlara yol açabileceğini söyleyen Kurum, "Bu nedenle 1,5 derece hedefinden asla vazgeçemeyiz" dedi. Uyum, kayıp ve hasarın iklim gündeminin merkezinde bulunması gerektiğini belirten Kurum, ikinci küresel durum değerlendirmesi konusunda özel bir bakanlar toplantısına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

ESKİ COP BAŞKANLARINDAN DESTEK BİLDİRİSİ

Kurum, COP21'den COP31'e uzanan süreçteki başkanlarla yapılan görüşmelerin ardından COP31'in eylem gündemini ve hedeflerini destekleyen bir bildiri ortaya konulduğunu söyledi. Bunu COP tarihinde bir ilk olarak nitelendiren Kurum, konferansta somut sonuçlar almak istediklerini vurguladı.

ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski Başkan Yardımcısı Al Gore'dan da destek mesajları duyduklarını belirten Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki inşa çalışmalarını örnek gösterdi. Sıfır atık uyumlu ve enerji verimli olarak inşa edilen bu binalarda enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını söyledi.

Teknoloji şirketlerine ilişkin soruya yanıtında ise elektrifikasyon gündeminin yapay zeka, enerji depolama ve veri merkezlerini de kapsadığını anlattı. Kurum, Apple, Google ve Amazon temsilcilerinin kendileriyle görüşerek sürece desteklerini ilettiğini belirtti; temiz enerjiye erişim için teknoloji ile finansmanı birlikte harekete geçirmek istediklerini ifade etti.