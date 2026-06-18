Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, körfez temizliğini su altına dalarak göstermiş, çıkarılan ağır metal içerikli tonlarca atığın ormanlara döküldüğünü ise SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı.



Yaşananlar doğa bilimcilerinde büyük endişeye yol açtı. Hocaların Hocası Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı, temizleme projesindeki skandal uygulamayı, “Bilimden tamamen uzak, akıllara zarar bir yöntem” diye tanımladı.





Marmara Denizi’nin dibinde arsenik dahil her türlü zehirli atığın bulunduğunu belirten Prof. Kantarcı, gelişmiş ülkelerde bu tür atıkların ‘kek’ denilen yöntemle fırınlarda ısıtılıp saklandığını söylerken şu eleştirilerde bulundu:



'KENDİNE CEZA YAZMALI'



“Doğa bir tarafını temizlerken, diğer tarafını insan ve tüm canlıların hayatını tehlikeye atacak şekilde kirletmenin bilimde yeri olamaz. Üstelik bu iş çevreyi koruması gereken Çevre Bakanlığı’nın ortaklığında yapılıyor. Çevre Bakanlığı’nın kendi çıkardığı atık yönetmeliğine aykırı bir durum. Bakanlığın kendi kendine ceza yazması gerekir.”





'DENİZDE DURSA DAHA İYİYDİ'



Prof. Kantarcı, şöyle devam etti:



“Denizden çıkarılıp ormana dökülen o çamurda tuz, ağır metaller, bakır, demir, pirit, kükürt, kurşun, civa, arsenik ve kimya sanayinin atıkları var. Bunların hepsi zehir. Denizin dibindeki zehri al İzmit’in tepesine çıkar, başının üstüne koy. Olacak iş mi? Denizde dursa daha iyiydi. Bu zehir yer altı sularına sızınca her türlü su kaynağını kirletir. Bu alan deprem bölgesi. O setler depremde yıkılır, yoğun yağışta taşar, zehir etrafa dağılır, tüm ekosistemi tehdit eder.”





BAKANLIK: ORASI ORMAN DEĞİL



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dünkü manşetimizle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmaktadır. Körfez’den alınan dip çamuru yapılan analizlerle ‘tehlikesiz atık’ olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan depolama çalışmalarımızla birlikte ağaçlandırarak ormana dönüştürülecektir.”



