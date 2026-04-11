İstanbul'da etkili olan yağışlar, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını hızla artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, 15 gün önce yüzde 54.69 olan ortalama doluluk oranının bugün yüzde 70.05 seviyesine ulaştığını gösterdi. Geçtiğimiz aylarda il genelinde yüzde 20'lere kadar gerileyen su rezervleri, son yağmurlarla birlikte yeniden eski seviyelerine döndü.
ALİBEYKÖY BARAJINDA KURAK ALANLAR SUYLA KAPLANDI
Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6.27 seviyesine kadar düşen ve suların çekilmesiyle zemininde araçların gezdiği Alibeyköy Barajı, yağışların ardından tekrar su tuttu. Toprağın suya doyması ve baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin artmasıyla, kurumuş alanlar tekrar sular altında kaldı ve Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 67.56'ya çıktı.
ELMALI VE ÖMERLİ YÜZDE 90'I GEÇTİ
Kentin su sağlayan önemli kaynaklarından Elmalı Barajı yüzde 92.54 ile İstanbul'un en dolu barajı konumuna geldi. Ömerli Barajı yüzde 92.37 seviyesine ulaşırken, kısa süre önce kuruma noktasına yaklaşan Kazandere Barajı yüzde 62.1, Papuçdere Barajı ise yüzde 57.99 doluluğa erişti. Diğer kaynaklardaki güncel oranlar ise Darlık Barajı'nda yüzde 86.11, Istrancalar'da yüzde 76.36, Terkos'ta yüzde 56.12, Büyükçekmece'de yüzde 56.47 ve Sazlıdere'de yüzde 45.36 olarak kayıtlara geçti.