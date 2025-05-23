Türk Hava Yolları (THY) yönetim kuruluna iki AKP’li daha atandı. 21 Mayıs günü yapılan THY Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması ve verilecek huzur hakkı ücretleri ile ikramiye tutarları ele alındı.

THY yönetiminden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ayrıldı. Bu iki ismin yerine KADEM yöneticileri ve AKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı, Turizm eski Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile AKP İstanbul eski Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Gülden Nacar getirildi. AKP Gençlik Kolları eski Başkanı Melih Şükrü Ecertaş’ın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri 80 bin TL aylık ücret ve yılda 4 maaş da ikramiye alacak.

THY’YE ALTUN’UN AVUKATI

Kurulda Ayrıca THY Başmüfettişi Bilal Yıldız’ın çarpıcı iddiaları da gündeme geldi. Yıldız, THY’de 60 kadar avukat çalışmasına rağmen; istihdam edilmek üzere dışarıdan görevlendirilen avukat Sezgin Tunç’un, Ahmet Bolat ile Fatmanur Altun’un ve eşinin özel avukatı olduğunu söyledi. Yıldız, Genel Müdür Bilal Ekşi’nin kardeşi Kemal Ekşi’nin Kadıköy Satış Müdürü olduğunu, oğlu Melih Ekşi’nin de THY’nin yan şirketi TCI’da işe alındığını kaydetti.