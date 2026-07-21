Yapay zekanın kurumsal dünyadaki etkisi her geçen gün artarken, bugün şirketlerin iş yapış biçimleri de yapay zeka ile kökten değişiyor.

Finans, sağlık, havacılık ve telekomünikasyon gibi verinin yoğun olduğu sektörlerde yapay zeka teknolojileri, hem verimlilik artışı ve risk yönetimi hem de müşteri deneyiminde iyileşme noktasında şirketlere daha hızlı karar alma olanağı sağlıyor.

Ancak uzmanlara göre asıl kırılma noktası, bu teknolojiyi yalnızca deneme projelerinde kullanan kurumlarla, iş süreçlerinin tamamına entegre eden şirketler arasında yaşanıyor.

Türkiye ve ABD pazarında yapay zeka dönüşümünü yakından takip eden isimlerden biri olan yazılım mühendisi Amil Uslu, iki ülke arasındaki yaklaşım farkının bu teknolojilerin ölçeklenme hızını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

ABD’de şirketlerin daha agresif biçimde üretim ortamına geçiş yaptığını belirten Uslu, Türkiye’de ise daha temkinli ve regülasyon odaklı bir ilerleyişin öne çıktığını ifade ediyor.

Uslu’ya göre bu fark, yalnızca teknoloji adaptasyonunu değil; veri altyapısı, yetkin insan kaynağı ve yatırım iştahı gibi kritik alanları da şekillendiriyor.

İki farklı pazar dinamiğinin birlikte okunması, kurumların yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunu nasıl ölçeklemesi gerektiğine dair daha gerçekçi bir yol haritası sunduğunu vurguluyor.

Yapay zekada asıl yarış, kurumsal dönüşüme geçebilmek

Dünya genelinde yapay zekaya yapılan yatırımlar hız kazanırken, şirketler için asıl mesele teknolojiyi sürdürülebilir şekilde iş süreçlerine entegre edebilmek.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde yapay zekayı yalnızca belirli projelerde kullanan şirketlerle, bu teknolojiyi kurum genelinde yaygınlaştırabilen şirketler arasındaki farkın daha da belirginleşeceğine dikkat çekiyor.

Yaklaşık 15 yıldır büyük ölçekli veri, yapay zeka ve teknoloji projelerinde görev alan Amil Uslu, özellikle Amerika’daki şirketlerin yapay zekayı doğrudan iş sonuçlarına odaklanan bir dönüşüm aracı olarak konumlandırdığını belirtiyor.

“Amerika pazarında artık soru ‘Yapay zekayı kullanalım mı?’ değil, ‘Bu teknolojiden en yüksek değeri nasıl üretiriz?’ noktasına geldi. Türkiye'de ise şirketler önemli bir farkındalık seviyesine ulaşmış durumda ve yapay zeka yatırımları hızla artıyor.

Önümüzdeki dönemde fark yaratacak olan, bu teknolojileri kurumun geneline yayabilen ve günlük operasyonların bir parçası haline getirebilen şirketler olacak” diyen Uslu, özellikle finans, e-ticaret ve telekom gibi veri yoğun sektörlerde yapay zekânın verimlilikten müşteri deneyimine kadar birçok alanda rekabet avantajı sağladığını ifade ediyor.

Türkiye’nin güçlü mühendislik altyapısı ve genç teknoloji ekosistemi, küresel yapay zeka dönüşümünde önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için kurumların yapay zekayı kısa vadeli bir teknoloji yatırımı olarak değil, uzun vadeli bir iş dönüşümü stratejisi olarak ele alması gerekiyor. Bu yaklaşımın önümüzdeki yıllarda sektörler arasındaki rekabet dengelerini de yeniden şekillendirmesi bekleniyor."

Kurumsal dönüşümde başarıyı belirleyen unsur: doğru strateji ve güven kültürü

Yapay zeka projelerinde asıl mesele teknolojinin kendisi değil, kurumun bu dönüşüme ne kadar hazır olduğu. Başarılı kurumlar, yapay zekayı yalnızca bir yazılım projesi olarak değil, iş yapış biçimlerini dönüştüren stratejik bir yatırım olarak görüldüğünü ifade eden Uslu’nun teknoloji alanındaki çalışmaları yalnızca kurumsal projelerle sınırlı değil.

Kullanım alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan akıllı mobilya sistemi ve otomatik test üretimi alanındaki çalışmaları için patent alan Uslu, daha önce, Accenture Latvia tarafından düzenlenen Tapost yarışmasında ve Mobven'in Mobile Test Hackathon organizasyonunda ikincilik ödülüne layık görülmüştü.

Kariyerine ülkenin en iyi kurumlarında çalışarak başlayan Amil Uslu, bugüne kadar Turkcell, Türk Hava Yolları, Sahibinden.com’da yürüttüğü projelere ek olarak şehir hastaneleri için geliştirilen projelerde, dev bir ekipte doktorlar, hastane operasyon ekipleri ve bakanlık teknik birimleriyle birlikte çalışılarak sistemin teknik mimarisi, veri modeli ve uçtan uca sağlık iş akışları tasarladı.

Bu sayede, hastanelerde bilgi yönetim platformunun çekirdek altyapısı oluşturuldu ve yönetildi.