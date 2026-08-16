Faruk Sabancı, DJ’lik kariyerine uzanan yolculuğunu ve kurumsal hayattan müziğe geçiş sürecini anlattı. İsviçre’de öğrencilik yıllarında başlayan müzik merakının zamanla profesyonel bir kariyere dönüştüğünü belirten Sabancı, hayatındaki önemli dönüm noktasını da açıkladı.

“8 YIL KURUMSAL ÇALIŞTIM, MÜZİĞİ SEÇTİM”

Fatih Altaylı'nın YouTube programına katılan Faruk Sabancı, profesyonel DJ olmayı başlangıçta hayal etmediğini söyledi. İsviçre’de eğitim gördüğü dönemde ses üretim programları kullanarak kendisini geliştirdiğini anlatan Sabancı, yaptığı çalışmaların dünyaca ünlü DJ’lerin dikkatini çektiğini belirtti.

Sabancı Grubu’nda 24 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan Sabancı, burada yaklaşık 2 yıl 8 ay görev yaptı. Ardından enerjideki aile şirketlerinde toplam 8 yıl çalıştığını belirten Sabancı, kariyerinde müziği seçme kararını şöyle anlattı:

“Ben kurumsal olmayı seçmedim, müziği seçtim. Kendi yolumda yürüyebilir miyim dedim. Ailemin muazzam bir desteğini aldım.”

“BEN HER ZAMAN KADINLARA ÇALIYORUM”

DJ performanslarında kadınların tepkisini önemseyen Sabancı, meslektaşlarına da dikkat çeken bir “püf noktası” verdi.

Sabancı, “Ben her zaman kadınlara çalıyorum. Çünkü kadınlar eğleniyorsa o festivaldeki o büyük kitledeki erkekler de eğleniyor” dedi.

KİBARİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Faruk Sabancı, ileride farklı müzik türlerini bir araya getiren projelere de sıcak baktığını söyledi. Özellikle Kibariye ile çalışmayı çok istediğini belirten Sabancı, “Ters köşe bir şey yapmak istiyorum. Büyük bir sesle benim soundumu bir araya getirmek çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

“İYİYSENİZ VE TALEP GÖRÜYORSANIZ KARŞILIĞI VAR”

DJ’likten para kazanılıp kazanılmadığı sorusuna da yanıt veren Sabancı, kazancın kişinin başarısına ve gördüğü talebe göre değiştiğini söyledi.

“DJ’likte para var mı? Kime göre, neye göre?” diyen Sabancı, sahne şovu ve görselliğin maliyetli olduğunu belirterek, “İyiyseniz ve talep görüyorsanız bunun bir karşılığı var tabii ki” dedi.