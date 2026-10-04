Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde internet üzerinden sahte beyaz eşya teknik servisi ilanı vererek vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı.

KURUMSAL SİTE KURUP DÜKKAN KİRALADILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, güven kazanmak amacıyla profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladıkları saptandı.

Zanlıların ayrıca iş yerine resmiyet kazandırmak için aylık 30 bin TL kira ödeyerek bir dükkan tuttukları, ancak dükkanın içinde sadece tabela bulundurdukları ortaya çıkarıldı.

POS CİHAZINA BİR SIFIR EKLEYİP 200 BİN TL ÇEKTİLER

Sitede yer alan iletişim bilgileri üzerinden kendilerine ulaşan mağdurların evlerine giden şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek yerine yüzeysel işlemlerle geçiştirdikleri belirlendi.

Dolandırıcıların esas vurgun yöntemi ise ödeme aşamasında ortaya çıktı. POS cihazından tahsilat yaptıkları sırada çekim tutarına fazladan bir sıfır ekleyen şüphelilerin, bu yöntemle tek bir müşterinin kredi kartından 200 bin TL çektiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.T. ve E.S. isimli iki şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.