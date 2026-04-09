Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde şirketler, verilerini yalnızca depolamakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel süreçlerden stratejik kararlara kadar tüm işleyişlerini dijital sistemler üzerinden yönetiyor.

Bu durum, veri güvenliğini teknik bir gereklilik olmaktan çıkararak iş sürekliliğinin ve rekabet avantajının temel unsurlarından biri haline getiriyor. TechOps Center'ın CTO'su Gökmen Bulut, konuyla ilgili bilgi verdi.

Veri ihlalleri şirketleri nasıl etkiliyor?

Son yıllarda artan siber saldırılar ve veri sızıntıları, şirketlerin finansal kayıplarının yanı sıra itibar ve hukuki yaptırımlar ile de karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Özellikle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirketler için veri güvenliği, rekabet avantajı ile doğrudan ilişkili bir konu haline gelmiş durumda.

Avrupa’da GDPR, Türkiye’de KVKK gibi düzenlemeler, kurumları daha sıkı önlemler almaya zorluyor. Ancak veri güvenliğini sağlarken operasyonel verimliliği korumak, çoğu kurum için halen büyük bir zorluk olarak öne çıkıyor.

IET üyesi ve WES onaylı mühendis olarak Gökmen Bulut, veri güvenliğinin artık yalnızca IT departmanlarının değil, yönetim kurullarının doğrudan sorumluluğuna girdiğini belirtiyor. “Güvenlik, bir sistem tamamlandıktan sonra eklenen bir özellik değil; tasarımın en başından itibaren merkezinde yer alması gereken bir unsurdur. Aksi takdirde kısa vadeli hız, uzun vadede ciddi maliyetlere dönüşebilir,” diyor.

Kurumsal yazılımlar daha karmaşık, riskler artıyor

Modern kurumsal yazılımlar, ERP, CRM, e-ticaret platformları, mobil uygulamalar ve üçüncü parti servislerin entegre çalıştığı kompleks yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bu entegrasyonlar veri akışını hızlandırsa da, güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle API bağlantıları, bulut sistemleri ve uzaktan erişim çözümleri, doğru yönetilmediğinde ciddi riskler yaratabiliyor.

Bulut, 20 yılı aşkın tecrübesiyle özellikle büyük ölçekli kurumsal sistemlerde güvenliğin süreç yönetimi ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.

“SaaS platformları ve AI destekli test altyapıları geliştirdiğimiz projelerde, güvenlik hem yazılım geliştirme sürecinde hem de sistem mimarisi ve kullanıcı yetkilendirmelerinde bütüncül bir şekilde ele alınmalı,” diyen Bulut; ThanXsoft OY’daki liderliği, Biggplus ve SGS’deki deneyimleri ile AI destekli test sistemleri, blockchain entegrasyonları ve siber güvenlik çözümleri alanlarında da birçok yüksek etkili projeye imza atmıştı.

Dijitalleşmenin hız kesmeden devam ettiği bir ortamda, veri güvenliği şirketler için yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda rekabet avantajı sağlayan stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.