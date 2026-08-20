Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Coffs Harbour bölgesinde yer alan 30 hektarlık "Narlu" adlı araziyi 2020 yılında satın alan Brett ve Lisa Vercoe çifti, bitki örtüsü tahrip edilmiş alanı eski haline getirmek için çalışma başlattı.

Kuzey Sahili Yerel Arazi Hizmetleri desteğiyle yürütülen projede, arazinin 17,5 hektarlık bölümüne 34 binden fazla yerli ağaç fidesi dikildi. Çalışmayla parçalanmış orman dokusunun birleştirilmesi ve koalalar için güvenli geçiş koridorlarının oluşturulması hedeflendi.

GELENEKSEL YAKMA YÖNTEMLERİ KULLANILDI

Restorasyon sürecinde sadece ağaçlandırma yapılmayıp, Aborjin topluluklarıyla iş birliği içinde geleneksel "kültürel yakma" teknikleri uygulandı. Düşük yoğunluklu yakma işlemleri sayesinde istilacı ot türleri temizlenirken, yerli bitkilerin çimlenmesi teşvik edildi ve olası yıkıcı orman yangınlarının önüne geçildi. Bölgedeki aşırı sıcaklıklar ve sel felaketlerine rağmen bakım çalışmaları kesintisiz sürdürüldü.

NESLİ TEHLİKEDEKİ TÜRLER BÖLGEYE GERİ DÖNDÜ

Yürütülen aktif arazi yönetimi sonucunda bölgede koalaların yanı sıra platipus, dev çizgili kurbağa ve doğu tatlı su morinası gibi nesli tehlike altında olan canlı türlerinin yeniden görülmeye başladığı bildirildi. Yeni Güney Galler hükümetinin Koala Kurtarma Fonu kapsamında desteklenen projenin, sadece mevcut dönemle sınırlı kalmayıp uzun vadede bölge ekosistemine hizmet etmesi planlanıyor.