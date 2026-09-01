Los Angeles şehrinin 1913 yılında nüfus artışını karşılamak amacıyla Owens Nehri’ni kendi su kemerine aktarma kararı, bölgede günümüzde de devam eden çevresel ve finansal etkiler yarattı. Su akışının kesilmesinin ardından yaklaşık 285 kilometrekarelik Owens Gölü 15 yıl içinde kuruyarak tuz ve tortu tabakasına dönüştü.

HAVA KALİTESİ TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Göl tabanının kurumasıyla birlikte rüzgarın etkisiyle havalanan partiküller bölgede ciddi hava kirliliğine yol açtı. Çevre Koruma Ajansı (EPA), solunum yollarına ulaşabilen PM10 boyutundaki bu tozları ve içerdiği arsenik, kurşun ile selenyum gibi metalleri bölgedeki en yüksek ince partikül kirliliği kaynaklarından biri olarak tanımladı.

TOZU BASTIRMAK İÇİN ÜÇ FARKLI YÖNTEM KULLANILIYOR

Los Angeles Su ve Güç Departmanı (LADWP), 2001 yılından itibaren hava kalitesi standartlarını karşılamak amacıyla göl tabanına yeniden su aktarmaya başladı. Toz emisyonlarını %99 oranında azaltan kontrol çalışmaları kapsamında sahaya her yıl yaklaşık 380 milyon metreküp su aktarılıyor.

Uygulanan önlemler arasında sahadaki kontrolün %60’ını oluşturan ancak yüksek su tüketimi gerektiren yüzeysel su baskını, tuza dayanıklı yerel bitki örtüsü dikimi ve yüksek kurulum maliyetine rağmen 2012’den itibaren yaygınlaştırılan çakıl kaplama yöntemleri yer alıyor.

MALİYETLER 2,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yaklaşık 125 kilometrekarelik bir alanı kapsayan projenin maliyeti 2006 yılında 400 milyon dolar seviyesindeyken, 2017 yılında 2 milyar dolara ulaştı. 2022 yılında 2,5 milyar doları aşan toplam harcamalar günümüzde 2,6 milyar doların üzerine çıktı.

LADWP ile yerel denetim organı Great Basin Unified Air Pollution Control District arasındaki denetimler çerçevesinde, taahhütlere uyulmayan 5 dönümlük bir alan için şehre 21 milyon dolar ceza kesildi. Projenin yıllık işletme, bakım ve su ikame maliyetleri Los Angeles’taki su abonelerinin faturaları üzerinden karşılanmaya devam ediyor.