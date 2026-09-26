Finlandiya'da bilim insanlarının Lake Saimaa gölünün tabanına 1.500 çam ağacı bırakarak başlattığı sıra dışı ekosistem deneyi, 3 yılın ardından su altı dünyasını tamamen dönüştüren şoke edici sonuçlar verdi.

Finlandiya Çevre Enstitüsü (SYKE) tarafından yürütülen bu operasyon, çöpe giden doğal malzemelerin su altı biyoçeşitliliğini nasıl patlatabileceğini kanıtladı.

Gölün dibine gizli orman kuruldu

Araştırmacılar, 2021 yılında kuruyan çam ağaçlarını altışarlı ve sekizli gruplar halinde gölün yaklaşık iki metre derinliğine indirdi. Ağaçların akıntıyla sürüklenmemesi için altlarına tuğlalar bağlandı. Amaç, kuru dalların su altı canlıları için hem bir sığınak hem de yeni bir besin alanı oluşturup oluşturamayacağını görmekti.

3 yıl sonra ölçülen rakamlar şoke etti

Deney süresinin dolmasıyla birlikte ağaçları su yüzeyine çıkaran bilim insanları, laboratuvar analizlerinde ezber bozan verilerle karşılaştı:

Canlı Sayısı 10 Kat Arttı: Ağaçların yerleştirildiği alanlardaki organizma ve mikroskobik canlı sayısı tam 10 katına çıktı.

Çeşitlilik 5 Kat Katlandı: Bölgedeki tür çeşitliliği, deney öncesi döneme kıyasla 5 kat zenginleşti.

Balık Popülasyonu Patladı: Sualtı odunlarının üzerinde hızla üreyen mantar ve mikrop toplulukları, devasa bir besin zinciri başlattı. Bölgedeki yerel balıkçılar, ağaçların olduğu noktalarda balık miktarında olağanüstü bir artış gözlemlediklerini rapor etti.

Çöp depoları yerine göllere hayat veriyor

Uzmanlar, bu yöntemin sadece bir ekosistem deneyi olmadığını, aynı zamanda küresel bir çevre sorununa çözüm sunduğunu belirtiyor.

Karbon Trust yetkilileri, kuruyan ağaçların çöp depolama alanlarına atılması durumunda çevreye zararlı metan gazı saldığı konusunda uyarıyor. Finlandiya'daki bu kontrollü çalışma, atık ağaçların doğaya zarar vermek yerine su altı dünyası için can simidi olabileceğini gösterdi.