Ekmek, ilk günkü tazeliğini ve dokusunu kaybettiğinde en kolay çöpe attığımız yiyeceklerden biri. Yumuşaklığını yitirmiş bir somun, sertleşmiş bir dilim köy ekmeği ya da kurumuş bir ciabatta artık yenmeyecekmiş gibi görünebilir. Fırıncılara göre bu ekmeklerin çoğunun hâlâ değerlendirilebilecek uzun bir ömrü var.

Buradaki önemli nokta, her ekmek türünün aynı şekilde bayatlamadığını ve bu nedenle aynı yöntemle tazelenemeyeceğini bilmek. Bazı ekmeklerin yeniden lezzetli hâle gelmesi için yalnızca biraz ısı yeterliyken, bazılarında kabuğun yeniden çıtırlaştırılması veya iç kısmı daha fazla kurutmadan dış yüzeyin ısıtılması gerekir. Kısacası, ekmeğin türüne göre uygulanacak yöntem de değişir.

KURU KÖY EKMEĞİ YENİDEN MÜKEMMEL HALE GELEBİLİR

Birkaç günlük, sertleşmeye başlamış köy ekmeğini değerlendirmenin en kolay yolu, onu dilimleyip kızartmaktır. Bunun için karmaşık bir yönteme gerek yok. Tost makinesi, tava veya fırın kullanarak ekmeğin dışını yeniden çıtırlaştırırken iç kısmının tamamen kurumasını da önleyebilirsiniz.

Bu yöntem özellikle yoğun ve sıkı iç yapıya sahip ekmeklerde oldukça iyi sonuç verir. Çünkü bu tür ekmekler, birkaç gün geçse bile içlerinde bir miktar nemi korur. Isıyla birlikte dış yüzey yeniden kızarıp çıtırlaşırken, iç kısmı da daha hoş ve yumuşak bir doku kazanabilir.

Kızarmış ekmek dilimlerini tıpkı taze ekmek gibi değerlendirebilirsiniz. Domates ve zeytinyağıyla, tereyağıyla, sandviç tabanı olarak veya bir yemeğin yanında servis edebilirsiniz. Sofraya doğrudan koyamayacak kadar kuru görünen ekmek, birkaç dakikalık ısıyla yeniden çıtır ve lezzetli bir hâle gelebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, dilimleri çok ince kesmemektir. Çok ince dilimler hızla kuruyarak iç ve dış kısım arasındaki hoş doku farkını kaybedebilir.

YUMUŞAMIŞ EKMEĞİN İHTİYACI OLAN ŞEY YOĞUN ISI

Ekmek kuruyup sertleşmek yerine yumuşamışsa, sorun genellikle kabuğundaki nemden kaynaklanır. Bu durumda kısa süreli ve yoğun bir ısı uygulamak gerekir. Fırın veya hava fritözü bunun için kullanılabilir.

Amaç ekmeği yeniden pişirmek değil, kabuğun yüzeyinde biriken nemi hızla buharlaştırarak çıtırlığını geri kazandırmaktır. Bu nedenle yüksek ısıda kısa bir işlem, ekmeği uzun süre düşük sıcaklıkta ısıtmaktan daha iyi sonuç verebilir.

CİABATTA İÇİN YOĞUN VE KISA SÜRELİ ISI

Ciabatta gibi gözenekli ve hafif ekmeklerde ise farklı bir yöntem uygulanabilir. Ekmeği ikiye bölüp iç kısmı alta gelecek şekilde fırına yerleştirebilir ve kabuğunu üstten gelen yoğun ısıya maruz bırakabilirsiniz.

Fırının oldukça sıcak olması önemlidir. Böylece işlem kısa sürede tamamlanır ve ekmeğin tamamının nemini kaybetmesi önlenir.

Yüzey kızarıp çıtırlaşmaya başladığında ekmeği fırından çıkarabilirsiniz. Tamamen koyulaşmasını veya sertleşmesini beklemeye gerek yoktur. Yoğun ısı, dış kısmın çıtırlaşmasını sağlarken iç bölümün daha yumuşak ve hoş bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur.

Bu yöntem özellikle ciabattayı sıcak sandviçlerde kullanmak veya zeytinyağı, peynir ve şarküteri ürünleriyle servis etmek istediğinizde işe yarar.

Kısacası, ekmeği çöpe atmadan önce asıl sorunun ne olduğunu belirlemek gerekir. Köy ekmeği kızartılarak, yumuşamış ekmek kısa süreli yoğun ısıyla ve ciabatta ise üstten gelen güçlü ısıyla yeniden değerlendirilebilir. Ekmek yalnızca gevrekliğini veya dokusunu kaybettiyse, birkaç dakikalık doğru ısı uygulaması onu yeniden sofraya kazandırmak için çoğu zaman yeterlidir.