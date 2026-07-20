ABD Islah Bürosu (Bureau of Reclamation) ile Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi (Metropolitan Water District) arasında yapılan anlaşmayla, rekor düzeyde kuraklık yaşayan Lake Mead rezervuarını desteklemek amacıyla devasa bir su hacmi gölde bırakılacak. Yapılan protokolle, gölden çekilmeyen su miktarı karşılığında ilgili kuruma milyonlarca dolarlık mali destek sağlanacak.

106 MİLYAR GALON SU REZERVUARDA BIRAKILACAK

Açıklanan anlaşma şartlarına göre, Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi bu yıl Lake Mead'den çekme hakkı bulunan yaklaşık 326 bin acre-foot (yaklaşık 106 milyar galon) suyu kullanmayarak gölde tutacak.

ABD Islah Bürosu, rezervuarda bırakılan her acre-foot su için kuruma 325 dolar ödeme yapacak. Bu kapsamda bölgeye aktarılacak toplam kaynağın 65 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu ödemenin gölün kuruması durumunda yaşanacak çevresel ve ekonomik felaketlerin yanında çok düşük bir maliyet olduğunu vurguluyor.

25 MİLYON İNSANIN İÇME SUYU RİSKE GİRDİ

1983 yılından bu yana tam kapasitesine ulaşamayan Lake Mead; Arizona, Nevada, Kaliforniya ve Meksika sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Ancak bölgede yıllardır süren "mega kuraklık", su seviyelerini tarihin en kritik eşiğine çekmiş durumda.

Gölün su seviyesinin "dead pool" (ölü havza) olarak tanımlanan seviyeye düşmesi halinde, su artık Hoover Barajı'nın aşağısına akamayacak. Bu senaryo gerçekleştiğinde içme suyu pompaları çalışamaz hale geliyor, hidroelektrik üretimi duruyor ve tarımsal sulama tamamen kesintiye uğruyor.

"GEÇİCİ ÖNLEMLER YETERLİ OLMAYACAK"

Güney Kaliforniya Metropolitan Su Bölgesi Genel Müdürü Shivaji Deshmukh, Colorado Nehri sisteminin benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu tür anlaşmalar kısa vadede önemli bir nefes aldırıyor ancak kalıcı çözüm için tüketimin uzun vadeli politikalarla azaltılması şart" açıklamasında bulundu.

Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Adán Ortega Jr. ise 1990'lı yıllardan bu yana su geri dönüşümü, yağmur suyu depolama ve yer altı suyu yönetimi gibi alanlara milyarlarca dolarlık yatırım yaptıklarını, Colorado Nehri'ne bu desteği verebilmelerinin arka planında bu altyapı dönüşümünün yattığını ifade etti.