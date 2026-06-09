Afrika'nın en tartışmalı projelerinden biri olan Transaqua, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Çad Gölü'nü yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Kongo Nehri'nden alınacak suyun yaklaşık 2 bin 400 kilometrelik bir kanal aracılığıyla Çad Gölü'ne taşınması planlanıyor.

Bir zamanlar 25 bin kilometrekarelik alana sahip olan Çad Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve artan su kullanımı nedeniyle son yıllarda yüzeyinin yaklaşık yüzde 90'ını kaybetti. Göl çevresinde yaşayan yaklaşık 40 milyon kişi ise geçimini balıkçılık, tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

PROJEYE BÜYÜK UMUT BAĞLANIYOR

Yaklaşık 50 milyar dolar maliyetle hayata geçirilmesi planlanan Transaqua'nın, su krizini hafifletmesinin yanı sıra tarım, enerji ve ulaşım alanlarında da ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Destekçiler, projenin bölgedeki istikrarsızlığı azaltabileceğini savunuyor.

ENGELLER HALA AŞILAMADI

Buna karşın proje, yüksek maliyeti, çevresel riskleri ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çekinceleri nedeniyle yıllardır uygulamaya geçirilemedi. Tüm tartışmalara rağmen Transaqua, Afrika'nın en iddialı mühendislik projelerinden biri olarak görülmeye devam ediyor.