Fransa sınırındaki Les Brenets Gölü'nde su seviyesinin büyük ölçüde düşmesi üzerine gölün kuruyan bölümüne "HELP" ve "SOS" mesajları yazıldı. Dikkat çekici görüntüler, bölgenin karşı karşıya kaldığı su sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlandı.

GÖLÜN TABANI ORTAYA ÇIKTI

İsviçre'nin Neuchâtel kantonunda, Doubs Nehri üzerinde bulunan Les Brenets Gölü, uzun süren yağış eksikliğinden ciddi şekilde etkilendi. Normalde suyla kaplı olan geniş alanlar kuruyarak taşlık ve çamurlu bir görünüme büründü.

Su seviyesinin düşmesi yalnızca gölün manzarasını değiştirmekle kalmadı. Bölgedeki turistik tekne faaliyetleri ve göle bağlı ekonomik etkinlikler de olumsuz etkilendi.

Kuruyan zemine yerleştirilen büyük harfler ise gölün eski görünümüyle bugünkü durumu arasındaki farkı daha çarpıcı hale getirdi.

DEV HARFLERLE YARDIM ÇAĞRISI YAZDILAR

Göl tabanına yazılan İngilizce "HELP" ve uluslararası acil yardım çağrısı "SOS", özellikle yukarıdan bakıldığında kolayca fark edilebilecek şekilde düzenlendi.

Mesajlarla gölün yaşadığı su kaybına dikkat çekilmesi ve bölgenin geleceği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Fransa ile İsviçre sınırındaki doğal alanlardan biri olan gölün kuruması, yalnızca turizm açısından değil, çevresindeki ekosistem ve su kaynaklarının geleceği bakımından da endişe yaratıyor.