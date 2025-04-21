KFC ve Pizza Hut gibi dünyaca ünlü fast food markalarını çatısı altında bulunduran Yum! Brands, Ocak ayında aldığı karar ile Türkiye'de yürüttüğü franchise sözleşmesini iptal etmişti.



Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre; firmanın sözleşmeyi feshetmesinin ardından mali sıkıntılar yaşayan İş Gıda, sahibi olduğu İş Gıda Sanayi ve İş Holding şirketleri için konkordato başvurusunda bulundu.

MAHKEME KURUYEMİŞ DEVİ HAKKINDA KARARINI VERDİ



Öte yandan İş Gıda'nın sahip olduğu bir başka şirket Peyman Kuruyemiş hakkında da konkordato başvurusunda bulunuldu. Mahkemenin şubat ayında verdiği 3 aylık geçici mühlet süresi, 30 Nisan 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 ay uzatıldı.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.

Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

İFLAS RİSKİ DEVAM EDİYOR



İflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato sürecinin 2 ay süreyle uzatılması, şirket hakkında hazırlanacak heyet raporunun beklenmesine neden oldu.



3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporda şirketin taahhütlerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde, Peyman Kuruyemiş'in iflasına hükmedilebilecek.







