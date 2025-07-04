Peyman Kuruyemiş, Şubat 2025’te yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuş, mahkemenin verdiği geçici mühlet süresince ise toparlanmayı başaramamıştı. Üç aylık geçici mühletin ardından 30 Nisan’da iki ay süreyle ek zaman tanınan şirket, bu ek sürede de ekonomik istikrarı sağlayamadı.

Mahkemeden Kritik Karar: Bir Yıl Kesin Mühlet

25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen duruşmada Eskişehir Ticaret Mahkemesi, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmenin gerçekleşmediğine hükmederek konkordato sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine karar verdi. Bu kapsamda şirket için bir yıllık kesin mühlet verildi.

Mahkeme, daha önce görevlendirdiği üç kişilik konkordato komiseri heyetinin görevine devam etmesini kararlaştırırken, beş kişilik bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına da hükmetti.

Komiser Heyetinden Üç Aylık Raporlar

Konkordato komiserleri, şirketin mali durumunu yakından takip ederek her üç ayda bir Eskişehir Ticaret Mahkemesi’ne rapor sunacak. Süreç boyunca yaşanabilecek herhangi bir kritik gelişme, konkordatonun seyrini doğrudan etkileyebilecek ve mahkemenin yeniden müdahil olmasına neden olabilecek.

İflas Tehlikesi Kapıda

Kesin mühlet süresince Peyman’ın hedefi, borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmek. Ancak bu süreçte hedeflenen toparlanma sağlanamazsa, şirketin iflas sürecine girmesi kaçınılmaz olabilir.

Bir dönem Türkiye’nin en bilinen kuruyemiş markalarından biri olan Peyman, İş Gıda bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Ancak İş Gıda’nın KFC ve Pizza Hut temsilciliklerinin iptali sonrasında yaşanan finansal sarsıntılar, şirketin krize sürüklenmesine neden olmuştu. Bu gelişmelerin ardından konkordato süreci resmen başlamıştı.