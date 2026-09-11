Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 31 suç kaydı olan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanmamak amacıyla sürekli adres değiştirdiği belirlenen S.A.’nın, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde kayıtsız bir evde kaldığı tespit edildi. SİPARİŞ VERDİĞİNİ BELİRLEDİLER Polis ekipleri, S.A.’nın kaldığı evin kapısını kimseye açmadığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Kurye kılığına giren polis memuru, S.A.’nın kaldığı evin kapısını çaldı. KAPIYI AÇINCA YAKALANDI Eve gelen siparişin kargocu tarafından getirildiğini düşünen S.A., kapıyı açtı. Şüpheli, karşısında polis ekiplerini görünce gözaltına alındı. Operasyonun, S.A.’nın kapıyı kimseye açmaması nedeniyle sipariş üzerinden planlandığı belirtildi. “KARGOCU SANDIM POLİS ÇIKTI” Emniyetteki ifadesinde, “Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı” diyen S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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