İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motokurye ve benzeri 2 tekerlekli araçların trafiğe çıkışı ikinci bir talimata kadar yasaklandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelinde motokuryeler hizmet veremeyecek; yemek ve market siparişi uygulamaları geçici olarak durdurulacak.

İstanbul Valiliği, kent genelinde ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yoğun yağışlar üzerine bir dizi acil durum tedbiri açıkladı.

Vatandaşların can güvenliğini korumak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, iki tekerlekli araçların yanı sıra eğitim ve kamu personeline yönelik de önemli kararlar alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız."

Motokurye ve motosikletlere trafik engeli

Alınan kararlar uyarınca; motosiklet, motokurye ve türevi tüm iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışları 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla durduruldu. Yasağın, hava koşullarının seyrine göre Valilikten gelecek ikinci bir talimata kadar devam edeceği bildirildi. Bu karar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü şehir genelinde sipariş hatları kapatıldı.

Okullar tatil edildi, kamuda idari izin ilan edildi

Hava muhalefetinin ulaşımda yaratacağı aksamalar göz önünde bulundurularak eğitim ve kamu personeline yönelik şu düzenlemeler yapıldı:

• Eğitime 1 Gün Ara: İl genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verildi.

• Kamuda Malul ve Engelli İzni: Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel belirlenen tarihte idari izinli sayılacak.

• Çalışan Anneler İçin Düzenleme: 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu personeline idari izin verilecek. Ancak sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde görevli kadın çalışanlar bu muafiyetin dışında tutulacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler ise meslek grubuna bakılmaksızın izinli sayılacak.

Yetkililer, fırtına ve sağanak yağışın etkisini sürdüreceği saatlerde vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.