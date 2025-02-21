İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkisiyle belirlenen saatten itibaren tüm motosikletli araç ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar kuryelerin çalışma saatleri hakkında bilgi aramaya başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları doğrultusunda, 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla İstanbul'da her türlü motosikletli araç ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İkinci bir duyuruya kadar kuryelerin çalışması durduruldu. İstanbul'un ardından, Kocaeli ve Sinop illerinde de elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı.