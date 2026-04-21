Lojistik dünyasında "imkansız" denilen bir senaryo gerçek oldu. Çinli teknoloji devi AutoFlight, CarryAll (V2000CG) adını verdiği otonom kargo uçağıyla, coğrafi engellerin verimliliği yok ettiği Guizhou eyaletinde ilk bahar çayı sevkiyatını başarıyla tamamladı.

SAATLER SÜREN YOLCULUĞU 37 DAKİKADA TAMAMLADI

Normal şartlarda virajlı ve tehlikeli dağ yollarında kamyonlarla saatler süren Anshun ve Guiyang şehirleri arasındaki 120 kilometrelik mesafe, CarryAll ile sadece 37 dakikada katedildi. Havadan süzülen taze çaylar, Guiyang’da yüksek hızlı tren ağına aktarılarak 2.000 kilometre uzaklıktaki Şanghay’a gönderildi. Sonuç olarak hasat edilen çay, 24 saat geçmeden tüketicinin bardağına ulaştı.

LOJİSTİĞİN YENİ SERTİFİKALI CANAVARI

Bu araç sıradan bir drone değil. CarryAll, Çin sivil havacılık otoritelerinden tam sertifika alan sınıfındaki ilk eVTOL aracı:

Kapasite: 400 kg yük taşıyabiliyor.

Hız: Saatte 180 km seyir hızına ulaşıyor.

Çevreci: Tamamen elektrikli, sıfır emisyon.

Esneklik: Dikey kalkış ve iniş yapabildiği için piste ihtiyaç duymuyor; en ücra dağ köyüne bile inebiliyor.

SADECE ÇAY DEĞİL HER ŞEYİ TAŞIYABİLİYOR

AutoFlight bu teknolojiyi sadece çay taşımak için geliştirmedi. Şirket daha önce bu dev kargo araçlarını açık deniz petrol platformlarına malzeme taşımada ve acil durum yangın söndürme operasyonlarında da test etti. Hatta yakında bu araçların "yolcu taşıyan" versiyonlarını gökyüzünde görmeye başlayacağız.

GELENEKSEL KARGO TAŞIMACILIĞININ SONU MU GELİYOR?

Zamana duyarlı ve yüksek değerli ürünlerin (ilaç, taze gıda, teknolojik parçalar) taşınmasında otonom hava araçları rakiplerine fark atıyor. Pist gerektirmemesi ve trafik derdinin olmaması, bu araçları geleceğin "standart kuryesi" yapmaya aday gösteriyor.