Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Aykut Safa Özşahin (30),hayatını kaybetti. Kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Çerkezköy- Çorlu karayolunun Kızılpınar mevkisinde seyir halinde bulunan Suat M. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait 59 AKE 453 plakalı toplu taşıma otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple Aykut Safa Özşahin’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kuryelik yaptığı öğrenilen Özşahin’in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis, otobüs sürücüsü Suat M.’yi gözaltına aldı.
Otobüsün kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.