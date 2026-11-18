Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan ve barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilikle Türkiye’nin en kritik sulak alanlarından biri kabul edilen Milleyha Kuş Cenneti, yeniden kaçak moloz ve çöp dökümünün hedefi oldu.

Afrika ve Asya kıtaları arasındaki ana kuş göç yolları üzerinde bulunan Milleyha, her yıl yüzlerce farklı kuş türüne beslenme, dinlenme ve barınma imkanı sağlıyor. Asi Nehri’nin Akdeniz ile buluştuğu noktada konumlanan bu eşsiz ekosistem, taşıdığı ekolojik önem nedeniyle 2025 yılında "doğal sit alanı" olarak tescillenerek koruma altına alınmıştı.

Ancak resmi koruma statüsüne rağmen bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçilemedi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce alana yeniden hafriyat atıkları, moloz ve evsel çöpler bırakıldı. Hem görsel kirlilik yaratan hem de kuşların doğal yaşam alanını doğrudan tehdit eden dev atık yığınları, havadan dron kameralarıyla kaydedildi.