Türkiye'nin en önemli göç ve gözlem noktalarından biri olan Hatay'daki Mileyha Kuş Cenneti, çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Samandağ ilçesinde yer alan, Afrika ve Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle her yıl çok sayıda göçmen kuşu ağırlayan alanda çöp ve moloz yığınları birikti. Bölgede ortaya çıkan kötü görüntü ve çevre kirliliği, hem vatandaşların hem de kuş gözlemcilerinin tepkisini çekerken, yayılan atıkların hayvan sağlığını da tehlikeye attığı belirtildi. Doğal yaşam açısından kritik öneme sahip bölgenin etkin bir şekilde korunmasını talep eden gönüllüler, ilgili kurumların inceleme başlatarak koruma ve temizlik çalışmalarını artırmasını bekliyor.

ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Bölgedeki durum hakkında açıklamalarda bulunan doğa gönüllüsü İbrahim Kaya, alanın Afrika ve Asya'dan gelen göçmen kuşların uğrak noktası olması nedeniyle oldukça değerli olduğunu vurguladı. Sahada zaman zaman çevre kirliliği sorunlarının yaşandığını ve bu konunun daha önce de gündeme geldiğini hatırlatan Kaya, şu anda belirli noktalarda yoğun moloz ile çöp birikintilerinin dikkat çektiğini ifade etti. Kaya, katı atıkların yanı sıra su kirliliğiyle ilgili de çeşitli şikayetlerin bulunduğunu aktardı.

YETKİLİ KURUMLARA KORUMA VE İNCELEME ÇAĞRISI

Mileyha Kuş Cenneti'nin koruma altında bir saha olduğuna işaret eden İbrahim Kaya, alanın daha düzenli bir çevreye kavuşturulmasının şart olduğunu dile getirdi. Yetkili kurumların bölgede gerekli incelemeleri yürütmesi gerektiğini belirten Kaya, hem çevre temizliğinin sağlanması hem de su kalitesinin korunması yönündeki çalışmaların önemine dikkat çekti. Bu doğal güzelliğin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden doğa gönüllüleri, temizlik için adımlar atılmasını temenni ediyor.