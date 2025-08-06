Ormanlar, meralar, tarım arazileri siyanürlü altın madenleri için yok ediliyor. Kaz Dağları, Akbelen Ormanı, Bergama, İliç, Cerattepe derken son hedef Kırşehir oldu. Koç Holding ile AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun (FERNAS) ortaklaşa kurduğu DEFAŞ, koruma altındaki Kuş Cenneti Seyfe Gölü kıyısında altın madeni işletmek için proje hazırladı. Çevre Bakanlığı’nda dün projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı vardı. Karar üç ay sonraya ertelendi.

Ankara’ya giden Kırşehirliler ise bakanlık önünde protesto gösterisi yaptı. Eyleme katılanlar, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganı attı. CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Doğa harikası bölgemizde doğayı katledecek altın madeni istemiyoruz” dedi.

TONLARCA ATIK RİSKİ

Kırşehir Koruma Platformu, kuraklık çeken kentin altın madenciliği ile yaşanamaz hale geleceğini vurguladı.

Platform Sözcüsü Deniz Gümüşel, “DEFAŞ’ın projesiyle Kervansaray ve Bozçalı dağları şimdiden delik deşik edildi. Uluslararası koruma altında bulunan Seyfe Gölü kurumaya başladı. Bu projeyle, Ankara’nın içme suyu kaynağı da olan Kızılırmak’a bağlı dereler üzerinde 40 milyon ton kapasiteli tehlikeli atık barajı yapılacak” dedi.

DEFAŞ, 14 ocak açmayı planlıyor. 60 bin dönüm içinde yeni ocaklar açabileceklerini belirtiyorlar. 32 milyon metreküplük üç zehirli atık barajı inşa edilecek.

Ekicioğlu, “Bu proje bir talandır” dedi.

BOZKIRIN TEZENESİ SUSACAK, ALLI TURNASI UÇAMAYACAK

Proje gerçekleşirse ünlü halk ozanımız Neşat Ertaş’ın yaşadığı topraklar maden için delik deşik edilecek. Aralarında Kırşehir’in CHP’li Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun da olduğu çevreciler dün Bakanlık önünde toplandı. Projeyi başlıktaki sözlerle protesto etti.

Sırada Koza var

Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, 8 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın madene dönüştürüleceğini vurguladı. Düger şunları söyledi:

- Devletin bu işten yıllık kazancı 1.4 milyon lira. Madenin tamamı devlete kalsa da rehabilitasyon maliyeti kazancın üç katı.

- DEFAŞ dışında Eti Gümüş, Koza, Universal, Eti Bakır da maden açmak için sırada.

- Altın şirketleri Kırşehir’in kısıtlı su varlıklarına, dağlarına, meralarına, tarım alanlarına, bozkır ekosistemini göz koymuş durumda. Kırşehir’de yaşamı sonuna kadar savunacağız. Yaşar ANTER/SÖZCÜ