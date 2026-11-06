Geleneksel tarımda zengin mineral yapısı nedeniyle yüzyıllardır "beyaz altın" olarak adlandırılan deniz kuşu ve güvercin gübresi, modern organik pazarın en stratejik hammaddelerinden biri haline geldi. Kırsal bölgelerdeki metruk ambarlar, eski taş yapılar ve doğal mağaralarda yıllarca el sürülmeden biriken atıkları toplayarak işleyen yerli bir girişimci, yüksek katma değerli bir ihracat modeline imza attı.

"BEYAZ ALTIN" İÇİN KIRSALDA TOPLAMA AĞI KURDU

Yüksek azot, potasyum ve fosfor değerine sahip biyolojik atığın tahlil sonuçlarını inceleyen girişimci, kimyasal gübrelere alternatif arayan üreticilerin talebini öngörerek harekete geçti. İlk aşamada çevre köylerdeki tarihi güvercinlikler ve yüksek tüneme alanlarında birikmiş kuru tabakaları toplayarak işe başladı.

Toplanan hammaddenin sebze ve meyve bahçelerinde rekolteyi ciddi oranda artırması üzerine, çevre il ve ilçelerdeki üreticilerle alım sözleşmeleri imzalandı. Kırsalda atıl bekleyen tonlarca gübre, kurulan lojistik hatla tek bir merkezde biriktirilmeye başlandı.

HAM MADDEYİ İŞLEYİP LİSANSLI ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Ham haldeki gübreyi doğrudan satmak yerine endüstriyel standartlara uygun hale getiren girişimci; fermantasyon, nem kontrolü, yabancı madde filtrasyonu ve kokusuzlaştırma aşamalarından oluşan bir arıtma hattı kurdu. Resmi kurum onayları ve organik tarım sertifikasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte, "işlenmiş beyaz altın" pelet ve toz formunda tescillendi.

Toprağın su tutma kapasitesini artıran ve kimyasal aşınmayı engelleyen ürünün ton fiyatı pazar şartlarında yüksek seviyelere ulaşırken, işletmenin yıllık cirosu kısa sürede milyonluk ölçeğe taşındı.

DIŞ PAZARDAN TALEP YAĞIYOR

Organik tarım sertifikalı gübre, iç piyasadaki büyük ölçekli seralar ve fidanlıkların yanı sıra sürdürülebilir tarım yatırımlarının yoğunlaştığı Avrupa ve Körfez ülkelerinden de alıcı buldu. Tonajlı ihracat anlaşmalarına imza atan işletme, düzenli sevkiyatlarla küresel tedarik zincirine dahil oldu.

Girişimci, doğada atıl duran ve çoğunlukla çevre kirliliği olarak görülen bu organik kaynağın, sanayi standartlarında işlendiğinde tarım ekonomisi için gerçek anlamda bir altın madeni potansiyeli taşıdığını vurguluyor.