Avustralya, uzun yıllar boyunca yüksek derecede patojenik H5N1 virüsünün görülmediği son kıta olarak dikkat çekiyordu. Ancak 19 Haziran'da Batı Avustralya'da göçmen bir deniz kuşunda ilk vaka tespit edildi. Birkaç gün sonra ülkede ikinci vaka da doğrulandı.

PAPUA YENİ GİNE İTHALATI DURDURDU

Papua Yeni Gine Ulusal Tarım ve Karantina Denetleme Kurumu, Avustralya'dan tavuk ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Kararın, Batı Avustralya'da tespit edilen H5N1 vakasının ardından alındığı belirtildi.

Bu kararın ticari etkileri de bulunuyor. Papua Yeni Gine, Avustralya'nın tavuk eti ihracatında önemli pazarlar arasında yer alıyor ve ülkenin toplam tavuk eti ihracatının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

AVUSTRALYA KARARA İTİRAZ EDİYOR

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins ise ticaret kısıtlamasının gereksiz olduğunu savundu. Collins, ülkedeki kümes hayvanı üretim sistemlerinin kuş gribinden etkilenmediğini belirterek Papua Yeni Gine ile yasağın kaldırılması için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Yetkililere göre virüs şu ana kadar yalnızca yabani kuşlarda tespit edildi. Kümes hayvanı işletmelerinde salgın görüldüğüne dair bir bulgu bulunmazken, ülkede göçmen kuşlar ve yaban hayatı üzerindeki etkilerin belirlenmesi için test ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.