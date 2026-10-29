Hollonda hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda çiftçilere, kümes hayvanlarını kapalı alanlarda veya yabani kuşlarla temasını tamamen kesecek korunaklı barınaklarda tutma zorunluluğu getirildi.

Yeni enfeksiyon riskinin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Tarım Bakanı Silvio Erkens, bu uygulamanın hem hayvan sağlığını korumayı hem de çiftlik sahiplerinin uğrayabileceği ekonomik zararı en aza indirmeyi hedeflediğini bildirdi. İnsan hareketliliğini kısıtlamayan, yalnızca kümes hayvanlarının barınma koşullarını kapsayan bu zorunluluk, özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında göçmen kuşların hareketliliğiyle artan bulaşma zincirini kırmayı amaçlıyor.

ABD'DE SALGIN ARTIYOR

Avrupa'da önlemler sıkılaştırılırken, okyanusun diğer tarafındaki ABD'den de endişe verici veriler gelmeye devam ediyor. ABD Tarım Bakanlığı, Illinois eyaletinin Clinton bölgesinde yer alan ve ülkenin en büyük ikinci yumurta üreticisi konumundaki Rose Acre Farms tesisinde geniş çaplı bir salgın yaşandığını doğruladı.

Germantown yakınlarındaki tesiste yaklaşık 935 bin kümes hayvanının virüsten etkilenmesi üzerine bir milyona yakın tavuk itlaf edildi. Bu vaka, ülkede o hafta kayda geçen en büyük aktif salgın olarak kayıtlara geçerken; Minnesota eyaleti de etkilenen yaklaşık 169 bin kuşla ikinci sırada yer aldı.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi küresel yumurta arzı ve fiyatları üzerindeki baskıyı yeniden tırmandırıyor. İtlaf edilen yumurtacı tavuk sürülerinin yenilenmesinin aylar sürmesi nedeniyle üretimdeki düşüşün kısa vadede telafi edilmesi güçleşirken, bu arz daralmasının tüketici fiyatlarına zam olarak yansımasından endişe ediliyor.