İstanbul’un Levent semtinde bulunan bir meydanda avukat Aylin Esra Eren kuşları beslediği sırada, mahalle muhtarı Atacan Türk çevrenin kirlendiği gerekçesiyle müdahale etmek istedi.
MUHTAR EL HAREKETİ YAPTI, AVUKATIN TELEFONUNA VURDU
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, karşılıklı el hareketlerinin yapılmasıyla büyüdü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, muhtar Atacan Türk, tartışma sırasında avukat Eren’in cep telefonuna vurarak cihazın zarar görmesine neden oldu.
Kavga, çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Olay anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.