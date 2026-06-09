Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Merkez Mahallesi'ndeki bir güvercin kümesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. 5 Haziran Cuma günü kümese bir kuryenin girdiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

"KUŞ SEVMEYE GELDİM" VE "YEM ÖLÇÜYORDUM" SAVUNMASI

Kümeste ve çevresinde yapılan aramalarda 862,7 gram marihuana ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında yakalanan kurye Soner Ufuk S. (41) ilk ifadesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ve kümese sadece "kuş sevmek için" geldiğini iddia etti.

Kümesin sahibi olan ambalaj şirketi yöneticisi Serkan A. (47) ise uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, maddi durumunun iyi olması sebebiyle uyuşturucuyu kendi kullanımı için toplu aldığını söyledi. Serkan A., ele geçirilen hassas teraziyi ise "kuşlara fazla yem vermemek için" kullandığını iddia etti.

KÜMES SAHİBİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, geçmişte "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunan kümes sahibi Serkan A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu kullanmak" suçundan daha önce 3 kaydı olan kurye Soner Ufuk S. hakkında ise yeniden aynı suçtan işlem yapıldı ve şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.