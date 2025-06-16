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T.C. KUŞADASI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/191

DAVACI : AYŞEGÜL ASLAN

DAVALILAR : 1- SÜLEYMAN ÜNAL

2- ASİL ADA İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkememize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalı Süleyman ÜNAL'a dava dilekçesinde belirtilen adresine ve adres araştırması sonucunda edinilen adresi duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, usulüne uygun olarak tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Ayşegül ASLAN tarafından davalı Süleyman ÜNAL ile Asil Ada İnşaat Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, davalı taraf ile yapılmış olan 30/08/2023 tarihli satış sözleşmesi gereğince, davalı tarafın ayıplı ifa gereği sözleşmedeki edimlerini yerine getirmediği iddiası ile, sözleşme konusu dairenin rayiç değerinin davacıya ödenmesi, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise 60.000 Euro'nun ödendiği tarihten itibaren yabancı paralar için ödenen faiziyle birlikte ödeme tarihindeki Türk Lirası karşılığının ödenmesi istemi ile dava açılan davada; Davalı Süleyman ÜNAL 'ın,

a) Davalıya "dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde davaya cevap verebileceği,

b )6100 sayılı HMK'nun 317/2. maddesi uyarınca, cevap dilekçesinin iki hafta içinde hazırlanmasının çok zor, yahut imkansız olduğu durumlarda (ve gerekçesi açıklanması halinde), yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği,

c) 6100 sayılı HMK'nun 322. maddesi yollamasıyla 128. maddesi gereğincesüresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalının, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı,

ç)6100 sayılı HMK nun 322. maddesi yollamasıyla 6100 sayılı HMK'nun 129. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hususların cevap dilekçesinde bulunması gerektiği hususu,

d)İlk itirazların cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olduğunun, 6100 sayılı HMK'nun 322.maddesi yollamasıyla 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi henüz dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği iş bu gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02242243